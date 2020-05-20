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May 20, 2020 / 3:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Rhone Ma Intends To Undertake Proposed Diversification Of Existing Principal Activities

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Rhone Ma Holdings Bhd:

* RHONE MA HOLDINGS-INTENDS TO UNDERTAKE PROPOSED DIVERSIFICATION OF EXISTING PRINCIPAL ACTIVITIES & UNITSCOMPANIES

* RHONE MA HOLDINGS-DIVERSIFICATION TO INCLUDE BUSINESS OF MANUFACTURING, WHOLESALE & DISTRIBUTION OF LIVESTOCK FEED AMONG OTHERS

* RHONE MA HOLDINGS- PROPOSED DIVERSIFICATION TO CONTRIBUTE POSITIVELY TO GROUP’S FUTURE EARNINGS & FINANCIAL PERFORMANCE IN MEDIUM TO LONG TERM

* RHONE MA HOLDINGS - SEES GROUP’S NEW BUSINESS CONTRIBUTING TO 25% OR MORE OF NET PROFITS/NET ASSETS OF GROUP MOVING FORWARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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