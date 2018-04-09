BRIEF-RhoVac Announces Rights Issue Of SEK 24.5 Million

April 9 (Reuters) - RhoVac AB:
* RHOVAC ANNOUNCES A RIGHTS ISSUE OF SEK 24.5 MILLION AIMED AT STRENGTHENING BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES
* SUBSCRIPTION PERIOD RUNS FROM 18 MAY 2018 UP TO AND INCLUDING 1 JUNE 2018.
* SUBSCRIPTION PERIOD RUNS FROM 18 MAY 2018 UP TO AND INCLUDING 1 JUNE 2018.
* SIX (6) EXISTING SHARES ENTITLE TO SUBSCRIPTION FOR ONE (1) NEW SHARE AT A SUBSCRIPTION PRICE OF SEK 18 PER SHARE
* TO RESOLVE ON A RIGHTS ISSUE OF APPROXIMATELY SEK 24.5 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
* ALL EXTERNAL INVESTORS WHO ENTERED GUARANTEE UNDERTAKINGS ALSO PARTICIPATE THROUGH SUBSCRIPTION UNDERTAKING.
* SUBSCRIPTION PERIOD: 18 MAY - 1 JUNE 2018
* SUBSCRIPTION PRICE AMOUNTS TO SEK 18.00 PER SHARE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)