Healthcare
June 24, 2020 / 12:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Rhythm Pharmaceuticals Announces Positive Results From Phase 2 Study Of Setmelanotide In Healthy Obese Volunteers

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Rhythm Pharmaceuticals Inc:

* RHYTHM PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PHASE 2 STUDY OF ONCE-WEEKLY FORMULATION OF SETMELANOTIDE IN HEALTHY OBESE VOLUNTEERS

* RHYTHM PHARMACEUTICALS INC - ONCE-WEEKLY FORMULATION OF SETMELANOTIDE ACHIEVED WEIGHT LOSS EFFICACY COMPARABLE TO DAILY-DOSING FORMULATION

* RHYTHM PHARMACEUTICALS INC - BOTH WEEKLY AND DAILY FORMULATIONS OF SETMELANOTIDE WERE OBSERVED TO BE SAFE AND WELL-TOLERATED

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - PHARMACOKINETICS ANALYSIS SHOWED WEEKLY FORMULATION OF SETMELANOTIDE TROUGH DRUG CONCENTRATION SIMILAR TO DAILY FORMULATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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