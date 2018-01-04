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#Market News
January 4, 2018 / 5:44 PM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-Rhythm Pharmaceuticals Announces Progress In Clinical Development Of Setmelanotide

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Rhythm Pharmaceuticals Inc:

* RHYTHM PHARMACEUTICALS ANNOUNCES PROGRESS IN CLINICAL DEVELOPMENT OF SETMELANOTIDE FOR TREATMENT OF RARE GENETIC DISORDERS OF OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - SETMELANOTIDE GRANTED ORPHAN DRUG DESIGNATION FOR TREATMENT OF LEPTIN RECEPTOR (LEPR) DEFICIENCY OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - FINALIZED PROTOCOL FOR PIVOTAL PHASE 3 CLINICAL TRIAL IN PRO-OPIOMELANOCORTIN (POMC) DEFICIENCY OBESITY

* RHYTHM PHARMACEUTICALS - CONFIRMS PLANS TO FILE NDA WITH FDA BASED ON ONE-YEAR DATA FROM 10 PATIENT COHORT IN POMC PHASE 3 CLINICAL TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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