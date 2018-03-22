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March 22, 2018 / 4:53 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-RIB Software SE Resolves On Capital Increase

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Rib Software Se:

* DGAP-ADHOC: RIB SOFTWARE SE RESOLVES ON CAPITAL INCREASE FROM AUTHORIZED CAPITAL

* SAYS ‍HAS RESOLVED TO INCREASE COMPANY’S SHARE CAPITAL BY UP TO EUR 4,684,565.00​

* SAYS ‍NEW SHARES ARE TO BE OFFERED IN AN ACCELERATED BOOKBUILDING BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT​

* SAYS ‍PRICING FOR NEW SHARES IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 23 MARCH 2018​

* SAYS ‍MANAGEMENT NOW AIMS TO DO SIGNIFICANT INVESTMENTS IN MANAGED SERVICES PROVIDERS​

* SAYS ‍TO INVEST NET PROCEEDS INTO A NUMBER OF MSP COMPANIES ACROSS WORLD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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