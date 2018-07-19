BRIEF-Rieter Holding H1 Net Profit At CHF 10.9 Mln

July 19 (Reuters) - RIETER HOLDING AG:
* H1 SALES INCREASES BY 24% COMPARED TO PREVIOUS YEAR PERIOD
* ORDER INTAKE IN FIRST HALF OF 2018 GROWS BY 3% COMPARED TO FIRST HALF OF 2017
* H1 EBIT OF CHF 14.1 MILLION AND NET PROFIT OF CHF 10.9 MILLION
* H1 SALES INCREASED TO CHF 515.3 MILLION VERSUS FIRST HALF YEAR 2017: CHF 415.2 MILLION
* ANTICIPATES A STRONGER SECOND SEMESTER IN BOTH SALES AND OPERATING PROFIT (EBIT)
* FOR 2018 AS A WHOLE, RIETER EXPECTS SALES TO BE ABOVE LEVEL OF 2017
* OUTLOOK 2018: EBIT (BEFORE RESTRUCTURING CHARGES) IS EXPECTED TO BE BELOW PREVIOUS YEAR’S LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)