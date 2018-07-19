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July 19, 2018 / 4:49 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rieter Holding H1 Net Profit At CHF 10.9 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

July 19 (Reuters) - RIETER HOLDING AG:

* H1 SALES INCREASES BY 24% COMPARED TO PREVIOUS YEAR PERIOD

* ORDER INTAKE IN FIRST HALF OF 2018 GROWS BY 3% COMPARED TO FIRST HALF OF 2017

* H1 EBIT OF CHF 14.1 MILLION AND NET PROFIT OF CHF 10.9 MILLION

* H1 SALES INCREASED TO CHF 515.3 MILLION VERSUS FIRST HALF YEAR 2017: CHF 415.2 MILLION

* ANTICIPATES A STRONGER SECOND SEMESTER IN BOTH SALES AND OPERATING PROFIT (EBIT)

* FOR 2018 AS A WHOLE, RIETER EXPECTS SALES TO BE ABOVE LEVEL OF 2017

* OUTLOOK 2018: EBIT (BEFORE RESTRUCTURING CHARGES) IS EXPECTED TO BE BELOW PREVIOUS YEAR’S LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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