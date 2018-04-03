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April 3, 2018 / 11:11 AM / Updated 14 minutes ago

REFILE-BRIEF-Rigel Announces Topline Data From Phase 2 Study Of Fostamatinib

Reuters Staff

1 Min Read

(Refiles to correct formatting of bullets)

April 3 (Reuters) - Rigel Pharmaceuticals Inc:

* RIGEL ANNOUNCES TOPLINE DATA FROM PROOF-OF-CONCEPT PHASE 2 STUDY OF FOSTAMATINIB IN IGA NEPHROPATHY

* TRIAL DID NOT ACHIEVE STATISTICAL SIGNIFICANCE FOR ITS PRIMARY ENDPOINT

* ‍FOSTAMATINIB WAS WELL TOLERATED WITH MOSTLY MILD TO MODERATE ADVERSE EVENTS​

* FURTHER ANALYSIS OF THE TREATMENT, INCLUDING HISTOLOGY, ARE EXPECTED LATER IN YEAR

* ‍THERE WERE NO NEW SAFETY SIGNALS COMPARED TO FOSTAMATINIB’S SAFETY DATABASE ACROSS ALL INDICATIONS​

* PATIENTS WITH GREATER THAN 1 GRAM/DAY OF PROTEINURIA HAVE AN INCREASED RISK OF DISEASE PROGRESSION AND REPRESENT AN UNMET MEDICAL NEED

* ‍RIGEL PLANS TO SEEK A PHARMACEUTICAL PARTNER TO COLLABORATE IN CONDUCT OF FOLLOW-ON CLINICAL STUDIES IN IGAN​

* PHARMACEUTICAL​ PARTNER WOULD TAKE RESPONSIBILITY FOR SUBSEQUENT COMMERCIALIZATION OF FOSTAMATINIB IF IN AN EX-U.S. TERRITORY Source text for Eikon: Further company coverage:

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