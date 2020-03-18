Healthcare
March 18, 2020 / 10:15 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rightmove Says It Is Too Early To Give Guidance On Any Impact Of Covid-19 on FY 2020 Results

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Rightmove PLC:

* REG-RIGHTMOVE PLC: COVID-19 UPDATE

* RIGHTMOVE - IT IS TOO EARLY TO GIVE GUIDANCE ON ANY IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL RESULTS FOR FULL YEAR 2020

* RIGHTMOVE - NOT CURRENTLY BUYING BACK SHARES, BUT OUR OVERALL POLICY OF RETURNING, OVER TIME, ALL CASH GENERATED TO SHAREHOLDERS REMAINS UNCHANGED

* RIGHTMOVE - TO HELP MITIGATE SOME CASH FLOW BURDEN, ANNOUNCED PAYMENT DEFERRAL PLAN OF £275 PER MONTH FOR UP TO 6 MONTHS FOR QUALIFYING AGENTS

* RIGHTMOVE - JAN, FEB AGENT NUMBERS IN LINE WITH COMMENTARY MADE IN FY RESULTS, TRAFFIC TO PLATFORMS HAS CONTINUED TO BE STRONG OVER LAST TWO WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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