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May 14, 2018 / 11:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rio2 Limited To Buy Atacama Pacific Gold Corp

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Rio2 Ltd:

* RIO2 LIMITED AND ATACAMA PACIFIC GOLD CORPORATION ANNOUNCE BUSINESS COMBINATION

* COMBINED COMPANY WILL CONTINUE TO OPERATE UNDER NAME RIO2 LIMITED AND WILL BE MANAGED BY RIO2’S EXISTING EXECUTIVE TEAM

* RIO2-EACH ATACAMA PACIFIC SHAREHOLDER WILL GET 0.6601 SHARES OF COMBINED COMPANY , WHILE EACH RIO2 SHAREHOLDER WILL GET 0.6667 SHARES OF COMBINED CO

* ABOUT 42.5% OF COMBINED ENTITY WILL BE HELD BY FORMER RIO2 SHAREHOLDERS AND 57.5% HELD BY FORMER ATACAMA PACIFIC SHAREHOLDERS

* EXCHANGE RATIO REPRESENTS CONSIDERATION TO ATACAMA PACIFIC SHAREHOLDERS OF C$0.95 PER ATACAMA PACIFIC COMMON SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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