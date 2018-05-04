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May 4, 2018 / 12:26 PM / in 2 hours

BRIEF-Riot Blockchain Produced About 100 Bitcoins And 61 Bcash For April

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Riot Blockchain Inc:

* RIOT BLOCKCHAIN INC - PRODUCED APPROXIMATELY 100 BITCOINS (BTC) AND 61 BCASH (BCH) FOR APRIL 2018

* RIOT BLOCKCHAIN INC - UTILIZED A DAILY AVERAGE OF APPROXIMATELY 4,065 CRYPTOCURRENCY ASIC MINERS DURING APRIL

* RIOT BLOCKCHAIN INC - ENDED APRIL WITH APPROXIMATELY 4,225 CRYPTOCURRENCY ASIC MINERS DEPLOYED

* RIOT BLOCKCHAIN INC - REMAINS ON TRACK TO HAVE APPROXIMATELY 8,000 CRYPTOCURRENCY ASIC MINERS DEPLOYED BY END OF MAY Source text for Eikon: Further company coverage:

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