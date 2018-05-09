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May 9, 2018 / 9:47 PM / in an hour

BRIEF-Rite Aid Entered Second Amended & Restated Debt Commitment Letter

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Rite Aid Corp:

* RITE AID - ON MAY 8 ENTERED SECOND AMENDED & RESTATED DEBT COMMITMENT LETTER TO GIVE CO $4.67 BILLION OF COMMITMENTS TO $5 BILLION BEST EFFORTS ABL FACILITY

* RITE AID - COMMITMENT LETTER TO PROVIDE CO INCREMENTAL COMMITMENTS UNDER CO’S ABL FACILITY OF $1,000 MILLION

* RITE AID - COMMITMENT LETTER TO PROVIDE CO NEW ASSET-BASED TERM LOAN FACILITY IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $1,500 MILLION

* RITE AID CORP - COMMITMENT LETTER TO PROVIDE CO NEW SECURED BRIDGE LOAN FACILITY IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $500 MILLION Source text: (bit.ly/2wqfQxx) Further company coverage:

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