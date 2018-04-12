BRIEF-Rite Aid Q4 Loss Per Share $0.46 From Continuing Operations

April 12 (Reuters) - Rite Aid Corp:
* RITE AID REPORTS FISCAL 2018 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* Q4 ADJUSTED LOSS PER SHARE $0.01 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.01 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE $5.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.57 BILLION
* Q4 NET LOSS INCLUDES $325 MILLION OF INCOME TAX EXPENSE RELATING TO REVALUATION OF COMPANY’S DEFERRED TAX ASSETS
* Q4 NET LOSS INCLUDES GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE OF $191 MILLION, NET OF TAX
* FY2019 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.03, REVENUE VIEW $21.73 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAME STORE SALES FROM RETAIL PHARMACY CONTINUING OPERATIONS FOR QUARTER DECREASED 1.7 PERCENT
* IN FISCAL 2019, SAME STORE SALES EXPECTED TO RANGE FROM INCREASE OF 0.0 PERCENT TO INCREASE OF 1.0 PERCENT
* CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $250 MILLION IN 2019
* DEAL WITH ALBERTSONS EXPECTED TO CLOSE EARLY IN SECOND HALF OF CALENDAR YEAR 2018
* OUTLOOK PROVIDED FOR FISCAL 2019 DOES NOT REFLECT IMPACT OF PENDING DEAL WITH ALBERTSONS
* AS OF MARCH 27, 2018, RITE AID HAS COMPLETED SALE OF ALL 1,932 STORES AND RELATED ASSETS TO WBA
* DURING Q4, COMPANY SOLD 1,554 STORES TO WBA AND CLOSED 19 STORES, RESULTING IN A TOTAL STORE COUNT OF 2,831 AT END OF Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: