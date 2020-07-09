Healthcare
July 9, 2020 / 7:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-RLS: First Results From Database For ChloraSolv01

1 Min Read

July 9 (Reuters) - RLS Global AB:

* RLS CLINICAL TRIAL - CHLORASOLV01 - IS COMPLETED AND THE RESULT IS TO BE ANALYZED

* DATABASE FOR CHLORASOLV01 IS CLOSED AND RLS HAS RECEIVED FIRST STATISTICAL REPORT AND RESULTS

* CHLORASOLV01 IS A PILOT STUDY IN WHICH PATIENT WITH CHRONIC ULCERS ON LOWER LEG OR FOOT IS TREATED WITH CHLORASOLV FOR FIVE WEEKS

* STUDY ENDPOINTS INCLUDE FOR EXAMPLE REDUCTION OF DEVITALIZED TISSUE (NECROTIC TISSUE) AND REDUCTION OF WOUND SIZE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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