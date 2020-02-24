Healthcare
February 24, 2020 / 7:36 AM / a few seconds ago

BRIEF-RLS Global Continues To Develop Its Wound Care Business Area

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - RLS Global AB:

* RLS GLOBAL CONTINUES TO DEVELOP ITS WOUND CARE BUSINESS AREA AND SELLS OFF THE DENTAL CARE PORTFOLIO

* RLS GLOBAL’S STRATEGY IS TO ENSURE A STRONG MARKET PENETRATION FOR CHLORASOLV TOGETHER WITH REGIONAL/GLOBAL PARTNERSHIPS

* DURING 2020, RLS WILL INITIATE PRE-CLINICAL ACTIVITIES WITH AIM OF BROADENING PRODUCT PORTFOLIO WITHIN NEW CLINICAL AREAS. NEW CLINICAL INDICATIONS THAT RLS WILL EVALUATE ARE BURNS AND OTHER CLINICAL INDICATIONS OUTSIDE WOUND CARE.

* TRANSACTION CONSISTS OF A CASH PAYMENT OF 4 MSEK AND AN ADDITIONAL CONSIDERATION UNTIL 2032 BASED ON A PERCENTAGE OF PRODUCTS SOLD.

* WITH GIVEN BACKGROUND, RLS GLOBAL WILL SELL OFF ITS DENTAL CARE PORTFOLIO IN ORDER TO OPTIMIZE COMPANY’S RESOURCES

* RLS WILL SELL PERISOLV TO REGEDENT AG Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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