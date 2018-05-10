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May 10, 2018 / 11:03 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-RMR Group Reports Q2 Earnings Per Share Of $0.52

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - RMR Group Inc:

* THE RMR GROUP INC. ANNOUNCES SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $0.52

* Q2 REVENUE $59.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $61.8 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* AS OF MARCH 31, 2018, CO HAD ABOUT $30.0 BILLION OF TOTAL AUM, COMPARED TO TOTAL AUM OF $27.6 BILLION AS OF MARCH 31, 2017

* $0.02 PER SHARE IMPACT IN QUARTER FROM ONE-TIME ITEMS ASSOCIATED WITH SEPARATION COSTS AND SHARE AWARD ACCELERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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