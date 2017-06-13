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BRIEF-RNTS Media proposes to restructure management board
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June 13, 2017 / 12:34 PM / 2 months ago

BRIEF-RNTS Media proposes to restructure management board

1 Min Read

June 13 (Reuters) - RNTS MEDIA NV

* DGAP-ADHOC: RNTS MEDIA N.V.: DIRECTORATE CHANGE - PROPOSAL FOR RESTRUCTURING OF THE MANAGEMENT BOARD

* ZIV ELUL, ALREADY CURRENTLY A MEMBER OF MANAGEMENT BOARD AS CEO DESIGNATE, WILL BE PROPOSED TO SUCCEED ANDREAS BODCZEK AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* ‍YARON ZALTSMAN WILL BE PROPOSED TO TAKE OVER CHIEF FINANCIAL OFFICER ("CFO") POSITION FROM HEINER LUNTZ​

* ‍CURRENT CEO ANDREAS BODCZEK AND CURRENT CFO HEINER LUNTZ SHALL BE STEPPING DOWN SHORTLY FOLLOWING APPOINTMENT OF THEIR SUCCESSORS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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