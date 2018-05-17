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May 17, 2018 / 5:04 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Robert Ashton - On May 17, Sent A Letter To Marin Software

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Marin Software Inc:

* ROBERT ASHTON - ON MAY 17, SENT A LETTER TO MARIN SOFTWARE INC - SEC FILING

* ROBERT ASHTON REPORTS 5.1 PERCENT STAKE IN MARIN SOFTWARE INC AS OF MAY 10

* ROBERT ASHTON, IN MAY 17 LETTER TO MARIN SOFTWARE, SAYS “BELIEVE THE BEST COURSE OF ACTION IS TO SELL THE COMPANY”

* ROBERT ASHTON - IF MARIN SOFTWARE BOARD DOES NOT WISH TO PURSUE SALES, BOARD SHOULD RECONSTITUTE WITH REPRESENTATIVES OF OUTSIDE SHAREHOLDERS Source text : (bit.ly/2IpFpEx) Further company coverage:

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