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April 24, 2018 / 8:47 PM / in 20 minutes

BRIEF-Robert Half International Says Plaintiff Shari Dorff Filed Complaint Against Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Robert Half International Inc:

* ROBERT HALF INTERNATIONAL INC - ON APRIL 6, PLAINTIFF SHARI DORFF FILED COMPLAINT AGAINST CO IN SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA

* ROBERT HALF INTERNATIONAL INC - COMPLAINT ALLEGES SALARIED RECRUITERS BASED IN CALIFORNIA HAVE BEEN MISCLASSIFIED AS EXEMPT EMPLOYEES

* ROBERT HALF INTERNATIONAL - AT THIS STAGE OF LITIGATION, NOT FEASIBLE TO PREDICT OUTCOME OF OR RANGE OF LOSS, SHOULD LOSS OCCUR, FROM THE PROCEEDING

* ROBERT HALF - COMPLAINT SEEKS UNSPECIFIED AMOUNT FOR UNPAID WAGES, FAILURE TO PROVIDE OPPORTUNITY TO TAKE MEAL PERIODS,REST BREAKS, AMONG OTHER THINGS Source text (bit.ly/2HMiSAw) Further company coverage:

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