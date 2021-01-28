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Healthcare

BRIEF-Robinhood Says Starting Friday, We Plan To Allow Limited Buys Of Certain Securities

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 28 (Reuters) -

* ROBINHOOD SAYS MADE A DECISION THURSDAY TO TEMPORARILY LIMIT BUYING FOR CERTAIN SECURITIES

* ROBINHOOD SAYS STARTING FRIDAY, WE PLAN TO ALLOW LIMITED BUYS OF THE SECURITIES

* ROBINHOOD SAYS “BEGINNING TO OPEN UP TRADING FOR SOME OF THESE SECURITIES IN A RESPONSIBLE MANNER”

* ROBINHOOD SAYS WE'LL KEEP MONITORING MARKET CONDITIONS AS WE LOOK TO RESTORE FULL TRADING FOR THESE SECURITIES Source text: bit.ly/3iUkus9 Further company coverage:

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