Healthcare
April 20, 2020 / 7:27 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Robinsons Land Says Secured Sales Permit For Project In Chengdu, China

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Robinsons Land Corp:

* IN REFERENCE TO PROJECT OF CO IN CHENGDU, CHINA, RECENTLY SECURED SALES PERMIT FOR ADDITIONAL COMPONENTS OF PHASES 1 AND 2

* FOR ITS HOSPITALITY BUSINESS IN PHILIPPINES, ABOUT HALF OF ITS HOTEL PROPERTIES ARE OPEN WITH LIMITED OPERATIONS

* FOR PHILIPPINE OPERATIONS, CONTINUE TO OPERATE OFFICE BUILDINGS, INDUSTRIAL FACILITIES; 52 MALLS CLOSED EXCEPT OPERATIONS OF ESSENTIAL RETAIL SHOPS

* SOLD 76% OF CONDOMINIUM UNITS & 73% OF DUPLEX VILLAS OPENED FOR SALE IN CHENGDU AFTER RELEASE OF SALES PERMIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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