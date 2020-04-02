Healthcare
April 2, 2020 / 4:18 PM / in an hour

BRIEF-Robit Plc Says Will Temporarily Lay-Off Its Personnel In Finland During April - August 2020

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Robit Plc:

* : EMPLOYEE COOPERATION NEGOTIATIONS REGARDING ROBIT’S PERSONNEL IN FINLAND COMPLETED

* WILL TEMPORARILY LAY-OFF ITS PERSONNEL IN FINLAND DURING APRIL - AUGUST 2020

* DURATION OF TEMPORARY LAY-OFFS VARIES DEPENDING ON WORK ASSIGNMENT, UP TO A MAXIMUM OF 90 DAYS PER PERSON DURING 14.4.2020 - 31.8.2020

* ROBIT IS PREPARING ITSELF FOR A POSSIBLE DECLINE IN DEMAND CAUSED BY PANDEMIC

* ROBIT-CHANGES IN BUSINESS ENVIRONMENT MIGHT ADVERSELY INFLUENCE ON AVAILABILITY OF RAW MATERIAL, COMPONENTS AS WELL AS LOGISTICS

* EMPLOYEE COOPERATION NEGOTIATIONS CONCERNED APPROXIMATELY 65 PEOPLE Source text for Eikon: Further company coverage:

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