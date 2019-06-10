Switzerland Market Report
June 10, 2019 / 5:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche And Spark Therapeutics Receive Information Request From Federal Trade Commission

1 Min Read

June 10 (Reuters) - ROCHE HOLDING AG:

* ROCHE AND SPARK THERAPEUTICS, INC. RECEIVE REQUEST FOR ADDITIONAL INFORMATION FROM FTC UNDER HART-SCOTT-RODINO ACT AND ANNOUNCE EXTENSION OF TENDER OFFER FOR SHARES OF SPARK THERAPEUTICS, INC.

* EFFECT OF SECOND REQUEST IS TO EXTEND WAITING PERIOD UNTIL 10 DAYS AFTER ROCHE HAS SUBSTANTIALLY COMPLIED WITH SECOND REQUEST

* PARTIES REMAIN COMMITTED TO TRANSACTION

* ALL TERMS AND CONDITIONS OF OFFER SHALL REMAIN UNCHANGED DURING EXTENDED PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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