Healthcare
June 29, 2020 / 1:05 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Roche Announces Data For Treatment Of Haemophilia A

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE ANNOUNCES NEW DATA AT ISTH 2020 CONGRESS, DEMONSTRATING ONGOING COMMITMENT TO ADVANCING CARE FOR PEOPLE WITH HAEMOPHILIA A

* SPARK THERAPEUTICS WILL PRESENT DATA FROM INITIAL DOSE COHORTS OF ITS PHASE I/II SPK-8011 GENE THERAPY STUDY

* SHOWING STABLE AND DURABLE FACTOR VIII EXPRESSION, SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN ANNUALISED BLEED RATE FOR MORE THAN TWO YEARS, AND AN ACCEPTABLE SAFETY PROFILE AFTER MORE THAN TWO YEARS OF FOLLOW-UP

* ROCHE WILL PRESENT SECOND INTERIM ANALYSIS RESULTS FROM PHASE IIIB STASEY STUDY

* REINFORCING SAFETY AND EFFICACY PROFILE OF HEMLIBRA IN PEOPLE WITH HAEMOPHILIA A WITH FACTOR VIII INHIBITORS SEEN IN PHASE III HAVEN STUDIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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