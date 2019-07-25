Switzerland Market Report
July 25, 2019 / 6:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche CEO says committed to Spark deal, portfolio "without any question"

1 Min Read

July 25 (Reuters) - Roche Holding Ag:

* CEO SAYS VERY CONFIDENT WILL CLOSE SPARK TRANSACTION BY END OF 2019, CANNOT COMMENT ON ONGOING FTC REVIEW

* CEO SAYS EXPECTS MORE BIOSIMILAR IMPACT TOWARD END OF 2019

* CEO SAYS CONFIDENT CAN ANSWER ALL QUESTIONS ABOUT UK, US REVIEW OF SPARK ACQUISITION, SAYS DOES NOT SEE ANY DOWNSIDE FOR TRANSACTION DESPITE DELAY IN CLOSING

* CEO SAYS CANNOT COMMENT ON CONCERNS THAT SPARK ACQUISITION COULD LEAD TO SLOWDOWN OF DEVELOPMENT OF GENE THERAPY FOR HEMOPHILIA, SAYS “BOTTOM LINE” THEY ARE CONFIDENT WILL CLOSE TRANSACTION

* CEO SAYS COMMITTED TO SPARK TRANSACTION, PORTFOLIO OF SPARK “WITHOUT ANY QUESTION” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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