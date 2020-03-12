BRIEF-Roche Gets EU Approval For Chronic Lymphocytic Leukaemia Treatment

March 12 (Reuters) - Roche Holding AG:
* EUROPEAN COMMISSION APPROVES VENCLYXTO PLUS GAZYVARO FOR ADULTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA
* COMBINATION REGIMEN OFFERS A NEW 12-MONTH, FIXED-DURATION, CHEMOTHERAPY-FREE TREATMENT OPTION FOR ADULT PATIENTS WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA
* RESULTS OF THE PHASE III CLL14 STUDY ADD TO THE GROWING BODY OF EVIDENCE SUPPORTING THE POTENTIAL OF VENCLYXTO-BASED COMBINATIONS ACROSS MULTIPLE LINES
* DATA SHOWED THAT A FIXED DURATION OF TREATMENT WITH VENCLYXTO PLUS GAZYVARO REDUCED THE RISK OF DISEASE PROGRESSION OR DEATH BY 65% COMPARED TO A CURRENT STANDARD-OF-CARE Source text: bit.ly/2wUPnIP Further company coverage: (Berlin Speed Desk)