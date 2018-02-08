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#Market News
February 8, 2018 / 6:10 AM / in 10 hours

BRIEF-Roche gets shares in Ignyta tender offer

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Roche Holding AG:

* SAYS ROCHE PURCHASES SHARES IN TENDER OFFER FOR IGNYTA, INC.

* SAYS APPROXIMATELY 57,372,887 SHARES OF IGNYTA’S COMMON STOCK WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE TENDER OFFER

* SAYS THIS REPRESENTS APPROXIMATELY 84.71% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF IGNYTA’S COMMON STOCK OUTSTANDING

* SAYS IN ADDITION, ROCHE HAS BEEN ADVISED BY THE DEPOSITARY THAT A TOTAL OF 3,453,623 SHARES WERE TENDERED BY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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