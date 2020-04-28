Healthcare
April 28, 2020 / 5:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche Gives Update On Ocrevus Studies

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Roche Holding AG:

* NEW 6-YEAR DATA FOR ROCHE’S OCREVUS (OCRELIZUMAB) SHOW EARLIER TREATMENT INITIATION NEARLY HALVES RISK OF NEEDING WALKING AID IN RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS

* POST-HOC ANALYSIS FROM 6 YEARS OF PHASE III OPEN-LABEL EXTENSION STUDIES

* POST-HOC ANALYSIS FROM 6 YEARS OF PHASE III OPEN-LABEL EXTENSION STUDIES SHOWED OCREVUS TREATMENT REDUCED RISK OF NEEDING A WALKING AID

* SEPARATE ANALYSIS SHOWED OCREVUS SLOWED THALAMIC VOLUME LOSS IN PATIENTS WITH RMS AND PRIMARY PROGRESSIVE MS (PPMS) VERSUS. INTERFERON BETA-1A AND PLACEBO, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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