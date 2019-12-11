Switzerland Market Report
December 11, 2019 / 1:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche Gives Update On Perjeta Breast Cancer Treatment

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Roche Holding AG:

* APHINITY SIX-YEAR RESULTS STRENGTHEN EVIDENCE OF CLINICAL BENEFIT WITH ROCHE’S PERJETA-BASED REGIMEN

* GREATEST IMPROVEMENT IN INVASIVE DISEASE-FREE SURVIVAL (IDFS) REMAINS IN PATIENTS AT HIGH RISK OF RECURRENCE

* WITH LONGER FOLLOW-UP, TREATMENT EFFECT IS SEEN REGARDLESS OF HORMONE RECEPTOR STATUS

* FEWER DEATHS SEEN IN PERJETA-BASED REGIMEN ARM, HOWEVER OVERALL SURVIVAL DATA REMAIN IMMATURE AND STATISTICAL SIGNIFICANCE HAS NOT BEEN REACHED AT THIS INTERIM ANALYSIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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