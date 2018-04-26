BRIEF-Roche Holding AG CEO Says Very Confident We Can Grow In Spite Of The Entry Of Biosimilars

April 26 (Reuters) - Roche Holding AG:
* CEO SAYS CONFIDENT OF ROCHE’S ABILITY TO CONTINUE GROWTH BEYOND 2018 DESPITE BIOSIMILAR ENTRIES
* DRUG DIVISION CHIEF SAYS RITUXAN DECLINE IN EUROPE WAS BROADLY EXPECTED, SEES EUROPEAN EROSION TO CONTINUE IN SECOND HALF OF YEAR COUPLED WITH ARRIVAL OF FIRST HERCEPTIN COPY
* DRUG DIVISION CHIEF SAYS STILL CONFIDENT CAN COMPENSATE FOR BIOSIMILAR EROSION OF OLDER DRUGS
* CEO SAYS WE ARE ON THE CONSTANT LOOKOUT FOR NEW TECHNOLOGIES, WE SCREEN THE MARKET FOR OPPORTUNITIES
* CEO SAYS CONTINUES TO LOOK FOR BOLT-ON ACQUISITIONS
* CEO SAYS TYPICALLY DOES NOT MAKE SENSE TO PURSUE LATE-STAGE TRANSACTIONS THAT END UP IN BIDDING PROCESS, CLEARLY HAS FOCUS ON EARLIER STAGE ASSETS
* CEO SAYS HAS 15 NEW MOLECULAR ENTITITES IN LATE STAGE PORTFOLIO
* CEO SAYS VERY CONFIDENT WE CAN GROW IN SPITE OF THE ENTRY OF BIOSIMILARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)