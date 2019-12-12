Switzerland Market Report
December 12, 2019 / 6:20 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Roche Holding AG Fixed-Dose Combination Administered Under Skin In Just Minutes, Compared To Hours With Intravenous Administration, Significantly Reducing Time Spent Receiving Treatment

1 Min Read

Roche Holding AG:

* ROCHE’S FIXED-DOSE SUBCUTANEOUS COMBINATION OF PERJETA AND HERCEPTIN COMPARABLE TO INTRAVENOUS FORMULATIONS IN PEOPLE WITH HER2-POSITIVE BREAST CANCER

* PHASE III FEDERICA STUDY SHOWED NON-INFERIOR PHARMACOKINETICS AND COMPARABLE EFFICACY AND SAFETY WITH FIXED-DOSE COMBINATION WHEN COMPARED TO INTRAVENOUS FORMULATIONS

* FIXED-DOSE COMBINATION ADMINISTERED UNDER SKIN IN JUST MINUTES, COMPARED TO HOURS WITH INTRAVENOUS ADMINISTRATION, SIGNIFICANTLY REDUCING TIME SPENT RECEIVING TREATMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below