Healthcare
June 19, 2020 / 5:31 AM / a few seconds ago

BRIEF-Roche Holding AG - Impassion031 Study Is The Second Positive Phase Iii Study From Roche Demonstrating The Benefit Of Tecentriq In Tnbc

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Roche Holding AG:

* ROCHE HOLDING AG - TECENTRIQ IN COMBINATION WITH CHEMOTHERAPY MEETS PRIMARY ENDPOINT OF IMPROVED PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE AS INITIAL TREATMENT FOR PEOPLE WITH EARLY TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER

* ROCHE HOLDING AG - MET ITS PRIMARY ENDPOINT BY DEMONSTRATING A STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE

* ROCHE HOLDING AG - FEWER PATIENTS WHO RECEIVED TECENTRIQ COMBINATION AS NEOADJUVANT TREATMENT HAD EVIDENCE OF TUMOUR TISSUE DETECTABLE AT THE TIME OF SURGERY IN COMPARISON TO THE CONTROL ARM

* ROCHE HOLDING AG - IMPASSION031 STUDY IS THE SECOND POSITIVE PHASE III STUDY FROM ROCHE DEMONSTRATING THE BENEFIT OF TECENTRIQ IN TNBC Source text for Eikon: Further company coverage:

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