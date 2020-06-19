BRIEF-Roche Holding AG - Impassion031 Study Is The Second Positive Phase Iii Study From Roche Demonstrating The Benefit Of Tecentriq In Tnbc

Roche Holding AG:
* ROCHE HOLDING AG - TECENTRIQ IN COMBINATION WITH CHEMOTHERAPY MEETS PRIMARY ENDPOINT OF IMPROVED PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE AS INITIAL TREATMENT FOR PEOPLE WITH EARLY TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER
* ROCHE HOLDING AG - MET ITS PRIMARY ENDPOINT BY DEMONSTRATING A STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN PATHOLOGICAL COMPLETE RESPONSE
* ROCHE HOLDING AG - FEWER PATIENTS WHO RECEIVED TECENTRIQ COMBINATION AS NEOADJUVANT TREATMENT HAD EVIDENCE OF TUMOUR TISSUE DETECTABLE AT THE TIME OF SURGERY IN COMPARISON TO THE CONTROL ARM
* ROCHE HOLDING AG - IMPASSION031 STUDY IS THE SECOND POSITIVE PHASE III STUDY FROM ROCHE DEMONSTRATING THE BENEFIT OF TECENTRIQ IN TNBC Source text for Eikon: Further company coverage: