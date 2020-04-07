Healthcare
April 7, 2020 / 8:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche Holding Provides Regulatory Update On Risdiplam For Treatment Of Spinal Muscular Atrophy

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE PROVIDES REGULATORY UPDATE ON RISDIPLAM FOR TREATMENT OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY (SMA)

* U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) EXTENDS REVIEW TIME FOR RISDIPLAM

* ROCHE HAS SUBMITTED FILING APPLICATIONS FOR RISDIPLAM IN SEVEN COUNTRIES WITH SUBMISSION IN CHINA IMMINENT

* ROCHE - ON TRACK TO SUBMIT A MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION (MAA) TO EUROPEAN MEDICINES AGENCY IN MID-2020 AS WELL AS OTHER INTERNATIONAL MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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