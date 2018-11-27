Switzerland Market Report
November 27, 2018 / 12:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche Launches Assay To Be Used Across Multiple Tumor Types

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE LAUNCHES FIRST IVD PAN-TRK IMMUNOHISTOCHEMISTRY ASSAY

* VENTANA PAN-TRK (EPR17341) ASSAY IS FIRST ASSAY OF ITS TYPE TO DETECT TROPOMYOSIN RECEPTOR KINASE (TRK) WITH ANTICIPATED USE ACROSS MULTIPLE SOLID TUMOR TYPES

* ASSAY IS EXPECTED TO PROVIDE IMPROVED DATA ON PREVALENCE OF TRK PROTEINS IN TUMOR TISSUE STUDIES

* SIGNIFICANCE OF TRK FUSION PROTEINS IS CURRENTLY BEING INVESTIGATED IN VARIOUS CANCER INDICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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