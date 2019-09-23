Switzerland Market Report
September 23, 2019 / 5:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche Presents New Data From Its Oncology Portfolio At European Oncology Congress

1 Min Read

Sept 23 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE TO PRESENT NEW DATA FROM ITS BROAD ONCOLOGY PORTFOLIO AT EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY 2019 CONGRESS

* FIRST POSITIVE RESULTS FROM A PHASE III CANCER IMMUNOTHERAPY COMBINATION STUDY IN PEOPLE WITH PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED BLADDER CANCER

* FIRST RESULTS FROM BFAST STUDY TESTING FOUNDATION MEDICINE’S FOUNDATIONONE® LIQUID BIOPSY ASSAY TO IDENTIFY PATIENTS WHO MAY BE ELIGIBLE FOR ALECENSA® (ALECTINIB)

* FIRST RESULTS FROM POSITIVE PHASE III IMPOWER110 STUDY OF TECENTRIQ® (ATEZOLIZUMAB) MONOTHERAPY AS AN INITIAL TREATMENT FOR ADVANCED LUNG CANCER Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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