Switzerland Market Report
May 8, 2019 / 5:19 AM / in an hour

BRIEF-Roche Presents New Ocrevus Data

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE TO PRESENT NEW OCREVUS (OCRELIZUMAB) DATA ANALYSES SHOWING SIGNIFICANT REDUCTION OF DISABILITY PROGRESSION IN RELAPSING AND PRIMARY PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS AT THE AAN ANNUAL MEETING

* NEW ANALYSES SHOW THE EFFECT OF OCREVUS ON REDUCING THE RISK OF DISABILITY PROGRESSION IS ASSOCIATED WITH EXPOSURE AND LOWER B-CELL LEVELS

* LONG-TERM DATA IN RMS AND PPMS SHOW THAT EARLIER TREATMENT WITH OCREVUS SIGNIFICANTLY REDUCED THE RISK OF PERMANENT DISABILITY PROGRESSION Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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