Switzerland Market Report
September 2, 2019 / 5:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Roche Presents Positive Study Results For One-Dose Xofluza In Children With Flu

1 Min Read

Sept 2 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE PRESENTS POSITIVE PHASE III STUDY RESULTS FOR ONE-DOSE XOFLUZA IN CHILDREN WITH FLU

* XOFLUZA WAS ADMINISTERED AS A NEW ONE-DOSE ORAL SUSPENSION, A POTENTIALLY MORE CONVENIENT TREATMENT OPTION FOR CHILDREN

* XOFLUZA WAS COMPARABLE TO OSELTAMIVIR IN RELATION TO KEY SECONDARY ENDPOINTS, INCLUDING TIME TO ALLEVIATION OF INFLUENZA SIGNS AND SYMPTOMS (MEDIAN 138.1 HOURS VERSUS. 150.0 HOURS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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