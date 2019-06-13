Switzerland Market Report
June 13, 2019 / 5:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche: Rituximab Phase III Study Met Primary Endpoint

1 Min Read

June 13 (Reuters) - Roche Holding AG:

* PHASE III PEMPHIX STUDY SHOWED THAT MABTHERA/RITUXAN (RITUXIMAB) IS SUPERIOR TO STANDARD OF CARE IN ACHIEVING SUSTAINED REMISSION IN PATIENTS WITH PEMPHIGUS VULGARIS

* MABTHERA/RITUXAN MET THE PRIMARY AND SECONDARY ENDPOINTS IN THE PHASE III PEMPHIX STUDY

* LATEST PHASE IIISTUDY MET THE PRIMARY ENDPOINT, AND DEMONSTRATED THAT MABTHERA IS SUPERIOR TO MMF IN ACHIEVING SUSTAINED COMPLETE REMISSION Source text: [bit.ly/2RcXDKD] Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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