Healthcare
May 22, 2020 / 5:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche Says Data Reinforce Safety Of Satralizumab In Neuromyelitis Patients

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Roche Holding AG:

* NEW LONGER-TERM DATA REINFORCE SAFETY OF ROCHE’S SATRALIZUMAB IN ADULTS AND ADOLESCENTS WITH NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER

* POOLED DATA FROM TWO PIVOTAL PHASE III OPEN-LABEL EXTENSION (OLE) STUDIES SHOW SATRALIZUMAB WAS WELL-TOLERATED AS A MONOTHERAPY

* ADOLESCENTS TREATED WITH SAME DOSING AND FREQUENCY DEMONSTRATED A BENEFIT-RISK PROFILE GENERALLY CONSISTENT WITH ADULT POPULATION

* NEW DATA FURTHER SUPPORT SATRALIZUMAB AS A POTENTIAL TREATMENT OPTION FOR NMOSD, A RARE, DEBILITATING CONDITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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