Switzerland Market Report
September 4, 2019 / 5:10 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Roche Says Ocrevus MS Drug Data Show Reduction Of Disability Progression

1 Min Read

Sept 4 (Reuters) - Roche Holding AG:

* ROCHE TO PRESENT PIVOTAL DATA FOR SATRALIZUMAB IN NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER AND SIX-YEAR OCREVUS DATA IN MULTIPLE SCLEROSIS AT ECTRIMS

* INVESTIGATIONAL MEDICINE SATRALIZUMAB SIGNIFICANTLY REDUCES RISK OF RELAPSE IN PIVOTAL SAKURASTAR MONOTHERAPY STUDY FOR NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER

* NEW DATA PROVIDE INSIGHTS INTO NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN LEVELS AS A POTENTIAL BIOMARKER FOR PREDICTING MS DISABILITY PROGRESSION Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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