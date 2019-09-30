Switzerland Market Report
September 30, 2019 / 2:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche: Tecentriq Reduced Risk Of Disease Worsening Compared With Chemotherapy Alone

1 Min Read

Sept 30 (Reuters) - Roche Holding AG:

* IMVIGOR130 IS THE FIRST POSITIVE PHASE III STUDY OF A CANCER IMMUNOTHERAPY COMBINATION IN PEOPLE WITH PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED BLADDER CANCER

* TECENTRIQ COMBINATION REDUCED THE RISK OF DISEASE WORSENING OR DEATH (PROGRESSION-FREE SURVIVAL) COMPARED WITH CHEMOTHERAPY ALONE

* ENCOURAGING OVERALL SURVIVAL (OS) RESULTS WERE OBSERVED FOR TECENTRIQ PLUS CHEMOTHERAPY COMPARED WITH CHEMOTHERAPY ALONE IN THE INTENTION-TO-TREAT POPULATION (ITT), HOWEVER THESE DATA DID NOT REACH STATISTICAL SIGNIFICANCE AT THIS INTERIM ANALYSIS Source text: [bit.ly/2mijViQ] Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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