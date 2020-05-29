Healthcare
May 29, 2020 / 5:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche: Updated Data On Roche's Alecensa

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Roche Holding AG:

* UPDATED DATA DEMONSTRATE ROCHE’S ALECENSA INCREASES OVERALL SURVIVAL RATE FOR PEOPLE WITH ALK-POSITIVE NON-SMALL CELL LUNG CANCER

* ALEX STUDY IS FIRST GLOBAL PHASE III STUDY TO SHOW A CLINICALLY MEANINGFUL BENEFIT IN OVERALL SURVIVAL AT FIVE YEARS (62.5% WITH ALECENSA), COMPARED WITH CRIZOTINIB (45.5%)

* DATA CONFIRM LONGER-TERM EFFICACY OF ALECENSA, BOTH IN PATIENTS WITH OR WITHOUT CENTRAL NERVOUS SYSTEM METASTASES AT BASELINE

* DATA FURTHER SUPPORT ALECENSA AS STANDARD OF CARE FOR PEOPLE WITH METASTATIC ALK-POSITIVE NSCLC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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