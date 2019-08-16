Switzerland Market Report
August 16, 2019 / 5:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Roche Wins U.S. FDA Approval For Rozlytrek Cancer Treatment

1 Min Read

Aug 16 (Reuters) - Roche Holding AG:

* FDA APPROVES ROCHE’S ROZLYTREKTM (ENTRECTINIB) FOR PEOPLE WITH ROS1-POSITIVE, METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER AND NTRK GENE FUSION-POSITIVE SOLID TUMOURS

* FIRST FDA-APPROVED TREATMENT DESIGNED TO TARGET BOTH ROS1 AND NTRK THAT ALSO SHOWS RESPONSE IN CANCER THAT HAS SPREAD TO BRAIN

* ROCHE’S FIRST FDA-APPROVED TUMOUR-AGNOSTIC MEDICINE

* FDA HAS ALSO GRANTED ACCELERATED APPROVAL TO ROZLYTREK FOR TREATMENT OF ADULT AND PAEDIATRIC PATIENTS 12 YEARS OF AGE AND OLDER WITH SOLID TUMOURS THAT HAVE A NEUROTROPHIC TYROSINE RECEPTOR KINASE (NTRK) GENE FUSION WITHOUT A KNOWN ACQUIRED RESISTANCE MUTATION

* APPROVALS ARE BASED ON RESULTS FROM INTEGRATED ANALYSIS OF PIVOTAL PHASE II STARTRK-2, PHASE I STARTRK-1 AND PHASE I ALKA-372-001 TRIALS, AND DATA FROM PHASE I/II STARTRK-NG STUDY Source text for Eikon: [tinyurl.com/y57hkeh9] Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below