Switzerland Market Report
August 15, 2019 / 7:50 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Roche's Personalized Cancer Treatment Wins FDA Approval

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* FDA APPROVES THIRD ONCOLOGY DRUG THAT TARGETS A KEY GENETIC DRIVER OF CANCER, RATHER THAN A SPECIFIC TYPE OF TUMOR

* U.S. FDA - GRANTED ACCELERATED APPROVAL TO ROZLYTREK, A TREATMENT FOR PATIENTS WHOSE CANCERS HAVE SPECIFIC GENETIC DEFECT, NTRK GENE FUSION

* U.S. FDA - ROZLYTREK ALSO APPROVED FOR TREATMENT OF ADULTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER WHOSE TUMORS ARE ROS1-POSITIVE AND IS METASTATIC

* U.S. FDA - APPROVAL OF ROZLYTREK WAS GRANTED TO GENENTECH INC Source text for Eikon: Further company coverage:

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