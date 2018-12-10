Switzerland Market Report
December 10, 2018 / 6:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Roche's Pharmaceuticals Head To Be Replaced By Genentech CEO

1 Min Read

Dec 10 (Reuters) - Roche Holding AG:

* CHANGES TO THE ROCHE CORPORATE EXECUTIVE COMMITTEE

* DANIEL O’DAY, CEO ROCHE PHARMACEUTICALS AND MEMBER OF CORPORATE EXECUTIVE COMMITTEE, WILL BE STEPPING DOWN FROM HIS ROLE AS OF 31 DECEMBER 2018

* UNTIL END OF FEBRUARY 2019 AND PRIOR TO ASSUMING NEW RESPONSIBILITIES OUTSIDE OF ROCHE, HE WILL PROVIDE HIS SUPPORT TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION OF ACTIVITIES

* BILL ANDERSON, CURRENTLY CEO OF GENENTECH, WILL BE APPOINTED CEO ROCHE PHARMACEUTICALS EFFECTIVE 1 JANUARY 2019

* ANDERSON WILL BE BASED IN BASEL, REPORT TO SEVERIN SCHWAN, ROCHE GROUP CEO AND BECOME A MEMBER OF CORPORATE EXECUTIVE COMMITTEE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)

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