BRIEF-Rocket Internet to sell its remaining 8.8% stake in Lazada to Alibaba for $276 mln

June 28 (Reuters) - ROCKET INTERNET SE
* DGAP-NEWS: ROCKET INTERNET SE: ROCKET INTERNET TO SELL ITS REMAINING 8.8% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA
* ROCKET INTERNET INTENDS TO SELL ITS REMAINING 8.8% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA FOR USD 276 MILLION
* ROCKET INTERNET EXPECTS TO REALIZE AN OVERALL 20X MONEY MULTIPLE ON ITS INVESTED CAPITAL OF EUR 18 MILLION
* TRANSACTION IS RESULT OF EXERCISE OF PUT-CALL AGREEMENT ENTERED INTO IN CONJUNCTION WITH ROCKET INTERNET‘S SALE OF A 9.1% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA IN APRIL 2016 FOR USD 137 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)