Healthcare
May 6, 2020 / 11:58 AM / 2 days ago

BRIEF-Rocket Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share $0.45

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Rocket Pharmaceuticals Inc:

* ROCKET PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT PROGRESS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.45

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.49 — REFINITIV IBES DATA

* STRONG BALANCE SHEET WITH $275.9 MILLION IN CASH, CAPITALIZED INTO 2022

* CASH POSITION. CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS AS OF MARCH 31, 2020, WERE $275.9 MILLION

* ROCKET EXPECTS SUCH RESOURCES WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS INTO 2022

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.49 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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