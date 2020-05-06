BRIEF-Rocket Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share $0.45

May 6 (Reuters) - Rocket Pharmaceuticals Inc:
* ROCKET PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT PROGRESS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.49 — REFINITIV IBES DATA
* STRONG BALANCE SHEET WITH $275.9 MILLION IN CASH, CAPITALIZED INTO 2022
* CASH POSITION. CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS AS OF MARCH 31, 2020, WERE $275.9 MILLION
* ROCKET EXPECTS SUCH RESOURCES WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS INTO 2022
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.49 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: