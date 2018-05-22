FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 22, 2018 / 11:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Rockwell Medical Announces CEO Transition

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:

* ROCKWELL MEDICAL ANNOUNCES CEO TRANSITION

* BOARD OF DIRECTORS HAS FORMED A SPECIAL TRANSITION COMMITTEE

* BOARD ANNOUNCED THAT CO’S PRESIDENT AND CEO, ROBERT CHIOINI, HAS BEEN TERMINATED FROM HIS POSITIONS, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* ROCKWELL MEDICAL - CHIOINI HAS RESIGNED AS A MEMBER OF THE BOARD AND WILL NOT STAND FOR REELECTION AT THE 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* BOARD HAS INITIATED A FORMAL SEARCH PROCESS AND RETAINED A LEADING EXECUTIVE SEARCH FIRM TO IDENTIFY A PERMANENT CEO

* SPECIAL TRANSITION COMMITTEE WILL REMAIN IN PLACE UNTIL A NEW CEO IS APPOINTED

* SPECIAL TRANSITION COMMITTEE TO COMPRISE INDEPENDENT DIRECTORS BEN WOLIN, LISA COLLERAN AND JOHN COOPER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.