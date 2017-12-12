BRIEF-Rockwell Medical Signs License Agreement With Quimica Europea To Commercialize Triferic In Peru

Dec 12 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:
* ROCKWELL MEDICAL SIGNS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH QUIMICA EUROPEA TO COMMERCIALIZE TRIFERIC IN PERU
* ROCKWELL MEDICAL - SIGNED LICENSE & MANUFACTURING SUPPLY DEAL WITH QUIMICA EUROPEA FOR RIGHTS TO COMMERCIALIZE TRIFERIC FOR ESRD PATIENTS IN PERU
* ROCKWELL MEDICAL INC- QUIMICA EUROPEA WILL BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR TRIFERIC IN PERU FOR AN INITIAL COMMERCIAL TERM OF FIVE YEARS
* ROCKWELL MEDICAL INC - ROCKWELL RETAINS MANUFACTURING RESPONSIBILITY OF ALL PRODUCTS
* ROCKWELL MEDICAL- QUIMICA TO ASSUME ALL REGULATORY RESPONSIBILITIES,RELATED EXPENSES IN OBTAINING GOVERNMENT COMMERCIAL MARKETING APPROVAL FOR TRIFERIC Source text for Eikon: Further company coverage: