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BRIEF-Rockwell Medical Signs License Agreement With Quimica Europea To Commercialize Triferic In Peru
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December 12, 2017 / 1:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Rockwell Medical Signs License Agreement With Quimica Europea To Commercialize Triferic In Peru

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Rockwell Medical Inc:

* ROCKWELL MEDICAL SIGNS EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT WITH QUIMICA EUROPEA TO COMMERCIALIZE TRIFERIC IN PERU

* ROCKWELL MEDICAL - SIGNED LICENSE & MANUFACTURING SUPPLY DEAL WITH QUIMICA EUROPEA FOR RIGHTS TO COMMERCIALIZE TRIFERIC FOR ESRD PATIENTS IN PERU

* ROCKWELL MEDICAL INC- QUIMICA EUROPEA WILL BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR TRIFERIC IN PERU FOR AN INITIAL COMMERCIAL TERM OF FIVE YEARS

* ROCKWELL MEDICAL INC - ROCKWELL RETAINS MANUFACTURING RESPONSIBILITY OF ALL PRODUCTS

* ROCKWELL MEDICAL- QUIMICA TO ASSUME ALL REGULATORY RESPONSIBILITIES,RELATED EXPENSES IN OBTAINING GOVERNMENT COMMERCIAL MARKETING APPROVAL FOR TRIFERIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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