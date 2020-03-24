Healthcare
March 24, 2020 / 7:18 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Rockwool International A/S Group Says Suspends 2020 Outlook Owing To Coronavirus Uncertainties

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Rockwool International A/S:

* GROUP SUSPENDS 2020 OUTLOOK OWING TO CORONAVIRUS UNCERTAINTIES

* ROCKWOOL - CO HAS EQUITY RATIO CLOSE TO 80 PERCENT, IS NET DEBT FREE AND HAS LONG-TERM UNUSED COMMITTED CREDIT FACILITIES EXCEEDING EUR 400 MILLION

* ROCKWOOL INTERNATIONAL-AS SOON AS CO IS ABLE TO FAIRLY ASSESS IMPACT OF CORONAVIRUS ON BUSINESS, CO TO REVERT WITH UPDATED OUTLOOK FOR 2020

* ROCKWOOL INTERNATIONAL- WILL CONTINUE WITH ANNOUNCED SHARE BUY-BACK PROGRAM AND MAINTAIN CURRENT PROPOSAL FOR DIVIDEND AT UPCOMING AGM ON 1 APRIL Source text for Eikon: Further company coverage:

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