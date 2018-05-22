FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 22, 2018 / 11:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Rogers Sugar Receives Toronto Stock Exchange Approval For Normal Course Issuer Bid

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Rogers Sugar Inc:

* ROGERS SUGAR RECEIVES TORONTO STOCK EXCHANGE APPROVAL FOR NORMAL COURSE ISSUER BID

* ROGERS SUGAR INC - RECEIVED APPROVAL OF TORONTO STOCK EXCHANGE TO PROCEED WITH A NCIB TO PURCHASE UP TO 1.5 MILLION COMMON SHARES

* ROGERS SUGAR INC - BID WILL COMMENCE ON MAY 24, 2018, AND TERMINATE ON MAY 23, 2019

* ROGERS SUGAR INC - ALSO IMPLEMENTED AN AUTOMATIC REPURCHASE PLAN WITH A BROKER IN ORDER TO FACILITATE REPURCHASES OF ITS SHARES UNDER ITS NCIB Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.